Minder borstvoeding na coronaprikken gemeld

Sommige vrouwen die de borst gaven nadat ze een coronaprik hadden gehad, merkten dat ze daarna korte tijd minder moedermelk produceerden. Bijwerkingencentrum Lareb heeft daar bijna tweehonderd meldingen over binnengekregen.

Het verschijnsel trad één tot twee dagen na de injectie op. In de meeste gevallen was de hoeveelheid moedermelk na een aantal dagen weer normaal, aldus het Lareb. Ongeveer 10 procent van de vrouwen zei te zijn gestopt met de borstvoeding, maar dat betekent niet dat dat een gevolg was van het verschijnsel.

In het zwangerschapsregister van Moeders van Morgen worden vrouwen gevolgd die borstvoeding geven. Na 185 vaccinaties bij deze vrouwen werd in totaal zeven keer een effect op de hoeveelheid melk gemerkt.

Hoe het precies komt, is niet duidelijk. “Het is mogelijk dat minder moedermelk komt doordat de moeder ook andere bijwerkingen heeft, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid en koorts. Ook kan het zijn dat stress, van de vaccinatie of door andere omstandigheden, invloed heeft”, zegt Lareb. Na geneesmiddelen en bij ziekte komt vermindering van moedermelk vaker voor.