Mogelijk zware windstoten op donderdag

Zware windstoten razen waarschijnlijk over het land donderdag. In de loop van de ochtend kunnen in Zuid-Limburg windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen, waarna in de middag ook het westen van het land aan de beurt kan zijn. Het KNMI heeft als waarschuwing code geel afgegeven.

Na Zuid-Limburg krijgen ook Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland met windvlagen te maken, zo is de voorspelling van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Dat kan tot ongeveer 19.00 uur aanhouden. Het verkeer en activiteiten buiten kunnen hier hinder van ondervinden. Naast de wind voorspelt het KNMI ook flinke regen op veel plaatsen, tot zo’n 20 millimeter in het zuiden.