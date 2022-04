Mondkapjesdebat even geschorst om ‘op orde brengen antwoorden’

Het debat over de mondkapjesdeal is even geschorst, zodat minister Conny Helder “even haar antwoorden op orde kan krijgen”. Dit gebeurde op voorstel van GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Volgens hem is dat nodig om de minister in te laten zien “dat de Kamer in dezen echt gelijk heeft”. Hij stelt dat het kabinet zich niet houdt aan zijn eigen richtlijnen over het delen van informatie met het parlement, en wil dat ze die richtlijn nog eens doorneemt.

De Kamer klaagt al langer dat het kabinet veel te weinig documenten deelt over de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en VWS, terwijl hier expliciet om is gevraagd. Helder legde uit dat de berichten die hierover wel zijn gedeeld met de Kamer openbaar gemaakt werden op verzoek van Hugo de Jonge, die in het vorige kabinet minister van Volksgezondheid was.

Een week geleden schorste de Kamer ook al een vergadering uit onvrede met de informatievoorziening vanuit het kabinet. Ook toen gebeurde dat op voordracht van Klaver. Toen was hij gefrustreerd over minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, omdat hij vond dat die te weinig van de moeilijkheden rond sancties tegen Rusland wist. Nu vroeg hij om een schorsing “zodat de antwoording strak wordt getrokken”.

De Kamer viel namelijk in herhaling, maar “ik blijf deze vragen net zo lang stellen totdat er een antwoord op komt”, zei de GroenLinks-voorman.