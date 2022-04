Oekraïense deelnemer songfestival treedt zaterdag op in Nederland

De Oekraïense deelnemer aan het Eurovisie Songfestival treedt zaterdag op in Amsterdam. De band Kalush Orchestra – favoriet voor de winst bij de bookmakers – is te zien tijdens Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam. Tijdens dit concert treden meerdere artiesten op die in mei deelnemen aan het festival, onder wie de Nederlandse S10.

Kalush Orchestra doet mee met het nummer Stefania, een nummer dat in Oekraïne inmiddels als een soort strijdlied voor de oorlog geldt. De band wil in Nederland onder meer geld inzamelen voor de wederopbouw van het land. De band is sinds het begin van de oorlog favoriet om het songfestival te winnen.

Eurovision in Concert is een jaarlijks voorproefje op het Eurovisie Songfestival. Zaterdag staan 28 deelnemers geprogrammeerd die deelnemen aan het komende liedjesevenement. Edsilia Rombley en Cornald Maas presenteren het concert.

De Oekraïense omroep UA:PBC maakte afgelopen weekeinde al bekend dat Kalush Orchestra het land zou verlaten voor een promotietour door Europa. Afgelopen dagen was de band in Israël, waar eveneens een preparty werd georganiseerd voor het songfestival.

Oekraïne doet net als Nederland mee in de eerste halve finale van het songfestival op 10 mei. De finale is op 14 mei.