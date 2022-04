Politie gebruikte meer geweld vorig jaar

De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Politiemensen moesten 18.477 keer geweld toepassen, zo’n 2000 incidenten meer dan in 2020. “Het effect van de coronatijd op de samenleving, en daarmee ook op het politiewerk, is terug te zien in de geweldscijfers van de politie”, meldt de politie in een toelichting.

Het gaat om het gebruik van een vuurwapen, een wapenstok, peperspray of fysiek geweld. De politie maakt wel de kanttekening dat er afgelopen jaar in totaal bijna 15 miljoen incidenten waren waar de politie op af moest, waarbij dus relatief weinig geweld is gebruikt door de politie.

In totaal zijn vorig jaar 35.882 geweldsmiddelen gebruikt, waarvan het merendeel (55 procent) in de categorie ‘fysiek geweld’. Het vuurwapen, vooral het richten en gericht houden, is 2861 keer geregistreerd, ofwel 8 procent van het totaal. 78 keer zag de politie zich genoodzaakt om daadwerkelijk gericht te schieten. “Opvallend is verder de stijging van de lange wapenstok, waterwerper en traangas en meer inzetten van de bereden politie”. Deze toename is onder andere te verklaren door de vele demonstraties waarbij de politie afgelopen jaar op moest treden.