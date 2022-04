PvdA dient motie van wantrouwen in tegen minister Hugo de Jonge

De PvdA dient een motie van wantrouwen in tegen minister Hugo de Jonge omdat hij de Tweede Kamer als minister van Volksgezondheid onvolledig en niet op tijd heeft geïnformeerd over zijn rol in de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Een groot deel van de oppositie zegt samen met de PvdA het vertrouwen in de CDA-bewindsman op. Indiener Attje Kuiken stelt in de motie dat de minister niet eerlijk was over zijn rol in de mondkapjesdeal.

De motie is mede ondertekend door GroenLinks, DENK, de SP, de Groep Van Haga, Partij voor de Dieren, PVV, BBB en Forum voor Democratie. Die fracties zijn goed voor 61 zetels.

Volgens JA21 heeft De Jonge een “gebrek aan openheid” aan de dag gelegd. Of de partij de motie van wantrouwen zal steunen, liet Kamerlid Maarten Goudzwaard vooralsnog in het midden. SGP’er Kees van der Staaij noemde het een “ongemakkelijk” debat, en bovendien nog onvolledig omdat het onderzoek van Deloitte nog niet bij de Kamer ligt. Hij sprak van een “tussenstand” en wil deze donderdag nog geen oordeel vellen over het handelen van De Jonge.

De Tweede Kamer debatteert al de hele dag over de kwestie. De Jonge heeft zijn “oprechte excuses” aangeboden aan de Kamer omdat hij die onvolledig heeft geïnformeerd. Dat was voor een groot deel van de oppositie onvoldoende. Jesse Klaver (GroenLinks) sprak van een “halfbakken excuus”.

De Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zei herhaaldelijk niet betrokken te zijn geweest bij de deal met Sywert van Lienden. Wel heeft hij zich meer met de zaak bemoeid dan tot dusver aan de Kamer was gemeld, zei hij. Het was niet volledig, erkende De Jonge.

Van Lienden kreeg aan het begin van de coronacrisis met zijn bedrijf een deal van 100 miljoen euro om persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. Hij zei dat in de media zonder winstoogmerk te doen. Later bleken Van Lienden en zijn beide zakenpartners miljoenen te hebben verdiend aan de deal. De Jonge zei dat “iedereen toch voelt dat-ie een loer is gedraaid door Van Lienden”.