Slecht weer leidt tot drukste ochtendspits van het jaar

Donderdagochtend is de drukste ochtendspits van het jaar gemeten als gevolg van het slechte weer. Op het hoogtepunt stond er 840 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat nam de drukte na het piekmoment al snel af.

De langste files ontstonden op de gebruikelijke knelpunten, zoals op de A12 bij de Duitse grens en de A1 bij knooppunt Hoevelaken. De files waren door de regen en harde wind wat langer dan normaal. Volgens de ANWB viel het op dat de files in mindere mate ontstonden door ongelukken. Waarschijnlijk kwam dit doordat weggebruikers voorzichtiger reden vanwege de regen.

Door het hele land valt donderdagochtend veel regen. Ook voor de rest van de dag houdt het slechte weer aan, met in de middag en avond lokale buien. Het KNMI meldt dat de windsnelheden donderdagmiddag zullen toenemen tot 90 kilometer per uur. Het weerinstituut kondigt daarom vanaf het middaguur code geel af in het hele land.

Het oude record van dit jaar stond op 818 kilometer en werd op 31 maart gemeten. Op die dag had het verkeer last van sneeuwval.