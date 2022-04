Stijgende rente zorgt voor explosieve groei hypotheekaanvragen

De lage stand van de rente heeft voor een stortvloed aan hypotheekaanvragen en -oversluiters gezorgd. In februari van dit jaar werd een recordaantal gemeten en ook in maart lag het aantal oversluiters hoger dan normaal. Oorzaak: de lage rente die langzaam begint te stijgen.

Kopen of verbouwen?

Dit zorgt ervoor dat veel mensen die nog twijfelden over het aanvragen of oversluiten van een hypotheek, gedwongen worden om nu te beslissen. Dit heeft geresulteerd in ruim 191.000 aanvragen of oversluitingen in de eerste drie maanden van 2022. Dat is ruim 37 procent hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Wie aan het begin van dit jaar een hypotheek afsloot, had grote kans om op een rente uit te komen van rond de één procent. Bijzonder én historisch laag. Zoals gezegd heeft een hele grote groep mensen daarvan geprofiteerd en besloot een huis te kopen of te gaan (ver)bouwen. Vanwege het lage aantal huizen dat in de verkoop ging, was het starten van een verbouwing voor veel mensen een geliefd alternatief. Keukens, badkamers, wc’s, interieurs en tuinen gingen massaal op de schop om de leefbaarheid van het eigen huis te vergroten. En gezien de stijgende rente, die nu richting de twee procent gaat, is dat een slimme zet geweest.

Niet-kopersmarkt speelt in op stijgende rente

Uit gegevens van HDN blijkt dat 75 procent van de hypotheekaanvragen wordt gedaan in de niet-kopersmarkt. Van alle hypotheekaanvragen, zijn er dus veel niet bedoeld voor het kopen van een huis, maar voor het verbouwen of klussen in het eigen huis. Met de lente in het verschiet, wordt er veel geïnvesteerd in het buitenleven. Menig tuin is daarom aangepakt of wordt binnenkort flink onder handen genomen. Veranda’s, vlonders en buitenkeukens met koelkast schieten als champignons uit de grond. Maar wie nu wil verbouwen, moet nog even geduld hebben. Veel aannemers zijn de eerste maanden bezet, grondstoffen zijn niet beschikbaar en prijzen schieten omhoog. Daarnaast speelt ook de oplopende inflatie een rol, waardoor steeds meer mensen extra geld kunnen gebruiken voor bepaalde ondernemingen zoals het verbouwen van het huis.

Paniek op de huizenmarkt

Het lage aanbod aan huizen dat in de verkoop staat, zorgt ervoor dat meer mensen uit dezelfde vijver moeten vissen. Dit zorgt voor ongekende taferelen en paniek op de huizenmarkt, waar soms voor exorbitante bedragen op huizen wordt overgeboden. Het kopen van een huis valt of staat momenteel met een behoorlijk dosis geluk. Met de stijgende rente in het oog, is het moment om nu toe te slaan, belangrijker geworden. Mede door de inflatie wordt verwacht dat de rente voorlopig nog blijft klimmen. En dat is bewust, want om de woningmarkt te temperen, laat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente oplopen.

De hoop is er om op deze manier de oververhitte woning te laten afkoelen, want een huis kopen is nu een haast niet te nemen horde. Wie toch het geluk heeft om nu een woning te bemachtigen, kan nog steeds met een vrij lage rente een hypotheek afsluiten. Een jonge huizenbezitter kan in ieder geval met een heerlijk koud glaasje uit de wijnkoelkast uitkijken naar een heerlijke lente en het inrichten van de aangekochte woning.