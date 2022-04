VHTO: aanpassingen nodig voor behoud vrouwen in techniek en bouw

Een aantal aanpassingen zijn nodig om meer vrouwen in de technische en bouwsector te behouden, stelt VHTO expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Het centrum ziet dat vrouwen nu nog “te vaak en onnodig” de sector verlaten.

“Vrouwen voelen zich niet thuis op hun werkplek, worden anders beoordeeld dan hun mannelijke collega’s, er is geen geschikte werkkleding voor ze of ze krijgen weinig ruimte om hun werk flexibel in te delen”, somt het expertisecentrum op. Terwijl meer vrouwen voor een opleiding in technische richting kiezen, stijgt het aandeel van 14 procent vrouwen in de beroepen nauwelijks.

Volgens VHTO verliest de sector veel talent en gekwalificeerd personeel. “Dat is problematisch want juist in deze sector is er een groot tekort aan werknemers.” VHTO heeft zo’n tweehonderd vrouwen vragen gesteld over hun ervaringen.

De aanpassingen zijn volgens het expertisecentrum redelijk simpel. Vrouwen kunnen zich bijvoorbeeld binnen een bedrijf meer thuis voelen als de posters met blote vrouwen van de muur gehaald zijn. “Zorg voor veiligheidsschoenen in kleine maten en voor een vrouwentoilet”, voegt Sahar Yadegari toe, directeur van het expertisecentrum. “Dat lijkt logisch maar te vaak ontbreekt het daar aan.”

Bovendien moeten leidinggevenden ervoor zorgen dat vrouwen ook toegang krijgen tot informele netwerken en een mentorprogramma of vrouwennetwerk binnen het bedrijf. Beoordeel bovendien vrouwen en mannen aan dezelfde criteria, stelt VHTO. Ook zijn flexibelere werktijden voor zowel mannen als vrouwen van belang. “En nodig vrouwen actief uit om te solliciteren.”