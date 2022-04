Vleessector scherpt gedragscode aan voor verbeteren dierenwelzijn

De vleessector heeft de eigen gedragscode aangescherpt om het welzijn van slachtdieren verder te verbeteren. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft de set aangescherpte afspraken donderdag op haar ledenvergadering aangeboden aan de directeur dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw.

Zo moeten slachterijmedewerkers die werken met levende dieren meer bij elkaar over de vloer komen om ervaringen uit te wisselen. Medewerkers die zorgen voor het lossen van de dieren krijgen jaarlijks bijscholing en worden uitgedaagd zelf verbeteringen voor te stellen.

Daarnaast beoordelen externe specialisten per bedrijf in hoeverre het dierenwelzijn wordt gerespecteerd en komen ze, indien nodig, met aanbevelingen voor verdere verbetering.

Vier jaar geleden introduceerde de vleessector een eigen gedragscode, onder meer om er voor te zorgen dat dierenwelzijn beter zou worden gerespecteerd en om de risico’s op voedselfraude in de keten kleiner te maken. Met de code in de hand is het voor medewerkers in de vleessector eenvoudiger geworden om misstanden te melden. Bedrijven die vlees verwerken spraken ook af dat partijen waar zij zaken mee doen dezelfde controles met betrekking tot voedselveiligheid moeten hanteren als zijzelf.