Boetes geëist voor bezetters Sterrebos bij VDL Nedcar

Het Openbaar Ministerie eist vrijdag voor de rechter in Maastricht boetes tot 240 euro tegen de voormalige bezetters van het Sterrebos in Born. Voor het bezetten van het bos eist het OM 150 euro, en voor het niet bekendmaken van de identiteit 90 euro. Omdat de meeste bezetters hun identiteit niet prijsgaven, betekent dit voor hen een eis van 240 euro. Het gaat in totaal om 41 actievoerders. De rechter doet in alle zaken om 13.00 uur uitspraak.

Het bos werd op 28 januari bezet en op 8 februari ontruimd. De bezetters probeerden vergeefs de kap van het bos voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek Nedcar te verhinderen. De verdachten staan terecht wegens het zich bevinden op verboden terrein, en deels ook omdat ze hun identiteit niet wilden bekendmaken.

In totaal werden tijdens de bezetting van het bos zeker vijftig activisten opgepakt. Van hen werden er eerder al vier veroordeeld tot geldboetes van 90 tot 240 euro.

Vrijdag gaat het om soortgelijke verdenkingen. De verdachten met zwaardere verdenkingen op hun dagvaarding, zoals diefstal en bedreiging, staan op 3 juni voor de rechter.

De meeste verdachten komen niet opdagen. Volgens de rechter zijn van veel verdachten van wie de identiteit niet vaststaat ook geen vingerafdrukken afgenomen, omdat ze hun vingertoppen met modder hadden ingesmeerd.

Enkele wel verschenen verdachten legden een verklaring af. “Het is onaanvaardbaar dat een bos voor een fabriekshal wordt gekapt”, aldus een 32-jarige vrouw uit Amersfoort. “Kijk niet alleen naar het belang van de economie”, zei een 35-jarige activist uit Est. “We hebben niks aan geld als de planeet onleefbaar wordt.” Een 18-jarige vrouw uit Amsterdam zei het haar burgerplicht te vinden om de natuur te beschermen. “Ik ben geen crimineel. Daarom vraag ik de rechter mij geen boete op te leggen.”

“We demonstreren niet omdat we dat leuk vinden”, zei een 26-jarige Utrechtse studente. “Ik hoop dat de wet in de toekomst gebruikt wordt om de natuur te beschermen.”

Sympathisanten van de bezetters houden om 12.00 uur een solidariteitsactie voor de rechtbank.