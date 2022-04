Geen straf voor bezetters Sterrebos bij VDL Nedcar

De kantonrechter in Maastricht heeft vrijdag ruim veertig activisten schuldig bevonden aan de bezetting van het Sterrebos bij VDL Nedcar, maar hun geen straf opgelegd. Dit omdat het beëindigen van de actie een ontoelaatbare inperking was van het recht van vrijheid van meningsuiting en demonstratie en niet werd gerechtvaardigd door een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Het bos werd op 28 januari bezet en op 8 februari ontruimd. De bezetters probeerden vergeefs de kap van het bos voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek Nedcar te verhinderen. De verdachten stonden terecht wegens het zich bevinden op verboden terrein, en deels ook omdat ze hun identiteit niet wilden bekendmaken.

Het Openbaar Ministerie had eerder vrijdag boetes geëist variërend van 90 tot 240 euro. Maar volgens de kantonrechter was niet duidelijk waarom het bos juist nu gekapt moest worden. De rechter vertelde hoe mager de politiedossiers waren over het belang van VDL bij het bos en waarom dat ontruimd moest worden. Zij zei dat het OM haar niet heeft uitgelegd wat het belang van VDL was en dat ze dat in de krant moest lezen.

“Als een overheid beperkingen oplegt aan het recht van demonstratie, moet tot in detail worden uitgelegd op welke manier een demonstratie de rechten van anderen schendt”, aldus de rechter. Dat was niet gebeurd.

In totaal werden tijdens de bezetting van het bos zeker vijftig activisten opgepakt. Vier van hen werden eerder al veroordeeld tot geldboetes van 90 tot 240 euro. Vrijdag ging het om soortgelijke verdenkingen. De verdachten met zwaardere verdenkingen op hun dagvaarding, zoals diefstal en bedreiging, staan op 3 juni voor de rechter.

De meeste verdachten kwamen niet opdagen. Volgens de rechter zijn van veel verdachten geen vingerafdrukken afgenomen, omdat ze hun vingertoppen met modder of secondelijm hadden ingesmeerd.