Helder: urgentie onderzoek mondkapjesdeal ‘goed overgekomen’

Honderd procent garantie dat het onderzoek van Deloitte naar de omstreden mondjesdeal voor het zomerreces bij de Kamer ligt, kan minister Conny Helder voor Langdurige Zorg niet geven. Het onderzoek “kan altijd” vertraging oplopen, maar ze zit er zelf “bovenop” en gaat er vanuit dat het rapport voor de zomer naar de Kamer gaat. “De urgentie is deze week goed overgekomen”, zei minister Helder na afloop van de ministerraad.

Donderdag overleefde minister Hugo de Jonge een motie van wantrouwen. Een deel van de Kamer steunde deze motie omdat De Jonge het parlement niet eerlijk, niet tijdig en niet volledig heeft geïnformeerd over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar met Sywert van Lienden sloot. Dankzij de vier coalitiepartijen haalde de motie het niet. In ieder geval VVD, D66 en ChristenUnie zeiden pas na het onderzoek van Deloitte definitieve conclusies te kunnen trekken.

Dat onderzoek zou er in eerste instantie vorig jaar al liggen, maar is tot groot ongenoegen van de Kamer keer op keer uitgesteld. Het dringende verzoek van de afgelopen weken om alvast met een feitenrelaas te komen over de rol van De Jonge, werd niet door Helder gehonoreerd. Zij is binnen het kabinet verantwoordelijk voor het onderzoek dat Deloitte uitvoert. In plaats daarvan werd eerder deze week een technische briefing voor de Kamer georganiseerd. Tot chagrijn en ongeduld van de Kamerleden werd daar alleen de omvang en onderzoeksmethode toegelicht, maar geen inhoudelijke informatie gegeven.

Deloitte gaf tijdens die briefing aan alles op alles te zetten het onderzoek voor het zomerreces op te leveren. Daarin zullen geen schuldigen of onschuldigen worden aangewezen. Oordeelsvorming is aan anderen, temperde een van de onderzoekers de verwachtingen.

VVD-Kamerlid Judith Tielen wil dat het onderzoek ruim voor het zomerreces, met een kabinetsreactie, bij de Kamer ligt. Tijdens het debat van donderdag diende ze daartoe een motie in. Daar stemt de Kamer dinsdag over.