Moordverdachte 14-jarige Esmee voor de rechter

De man die verdacht wordt van het doden en misbruiken van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk moet vrijdag voor het eerst voor de rechter op een openbare zitting verschijnen. Het gaat om een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag, waarin onder meer de stand van zaken en de hechtenis worden besproken.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft turnleraar Olivier van de G. het meisje eind vorig jaar gedood en vervolgens haar lichaam twee keer verplaatst. De Leidenaar zou het stoffelijk overschot van het meisje in eerste instantie uit het zicht hebben neergelegd tegen een boom bij een openbare weg. Hij tilde haar daarvoor op zijn rug en vervolgens gebruikte hij de fiets van Esmee om het lichaam nogmaals te verplaatsen, meent het OM.

Het slachtoffer werd op 31 december door een groepje sporters aangetroffen in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. De fiets werd een paar dagen later teruggevonden in de Van Riebeeckhof in Leiden.

De avond voor oudjaarsdag was Esmee als vermist opgegeven. De 32-jarige verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar.

Het OM verdenkt de man van moord of doodslag en ontucht.