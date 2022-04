Opnieuw minder mensen met corona in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgenomen met 45 ten opzichte van donderdag. Er liggen nog 1550 mensen die het virus hebben opgelopen in het ziekenhuis, van wie 110 op de intensive care. Dat blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag.

Op de ic’s kwamen er 18 patiënten bij, op de verpleegafdelingen 153. Doordat er ook mensen van de afdelingen verdwenen, pakt het totaal toch lager uit.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief hebben getest op het virus.