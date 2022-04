Reisadvies voor China aangescherpt vanwege corona

Het reisadvies voor China is aangescherpt vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de kleurcode is gewijzigd van groen naar geel. Die wijst reizigers op veiligheidsrisico’s en inreisbeperkingen in verband met corona. Het ministerie adviseert om voor vertrek naar China altijd contact op te nemen met de Chinese ambassade in Den Haag.

Ook geldt vanaf maandag voor mensen die naar China willen reizen een extra testverplichting, 12 uur voor vertrek. In China gelden lockdownmaatregelen voor Shanghai en een aantal andere steden.