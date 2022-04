Schrijvers vieren de liefde op het Boekenbal

In een stampvolle Escape is vrijdagavond het Boekenbal losgebarsten. Tijdens het feest in de Amsterdamse nachtclub, dat traditiegetrouw de opening is van de Boekenweek, werd ook kort stilgestaan bij de situatie in Oekraïne.

“Twee jaar lang hebben we gedroomd van nieuwe tijden, van terug naar het oude normaal”, zei Eveline Aendekerk, directeur van de organiserende stichting CPNB. Ze zei dat in een videoboodschap die gepaard ging met een speciale versie van Pastorale, uitgevoerd door Wouter Hamel en Berget Lewis. “Die nieuwe tijden zijn aangebroken, maar normaal zijn ze niet: zeker niet in Oekraïne. Liefde is het ultieme antwoord op oorlog en haat. De liefde is onze escape, de nacht is van de liefde.” Daarmee verwees ze naar het thema van het bal, ‘De nacht is van de liefde’. Dat sluit aan bij de eerste liefde, het onderwerp waar het in de 87e editie van de Boekenweek om draait.

Onder de aanwezigen was ook minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hij zei blij te zijn dat er weer een feestje kan worden gevierd. “De hele cultuursector heeft natuurlijk enorm geleden.” Hij wil de schrijvers tijdens het bal op het hart drukken “dat we ze allemaal heel erg hard nodig hebben”. “Er gebeurt echt heel veel en de taak van schrijvers is om dat vast te leggen, om ons perspectief, hoop en troost te geven. Maar ook ons het leven te laten zien zoals het is. Dat hebben we denk ik juist nu heel hard nodig.”

De auteur van het Boekenweekgeschenk, Ilja Leonard Pfeijffer, was een van de eregasten op het bal. “Dit is iets wat eigenlijk belangrijker is dan trouwen, want dit doe je maar een keer in je leven.” Hij wilde niet te veel verklappen over zijn werk, dat de titel Monterosso mon amour draagt. “Het moet allemaal nog een verrassing blijven, want het is natuurlijk een cadeautje. Maar het is een verhaal over eerste liefde.”

Pfeijffer werd vergezeld door Marieke Lucas Rijneveld, die het Boekenweekessay schreef, en Bart Moeyaert, verantwoordelijk voor het jaarlijkse gedicht. Verder kwamen onder anderen Hanna Bervoets, Midas Dekkers, Roxane van Iperen, Nelleke Noordervliet, staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur), Freek de Jonge en Joost Prinsen over de roze loper. Ook het Britse schrijversduo Nicci Gerrard en Sean French (samen Nicci French) was erbij. “Het is geweldig om het boek, de schrijvers en de lezers te vieren”, zei Gerrard. “Wij hebben zoiets niet bij ons. Als we terugkomen gaan we zeggen dat wij dit ook willen”, vulde French aan.