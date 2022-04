Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. In totaal liggen nog 1484 mensen die het virus hebben opgelopen in het ziekenhuis. Dat zijn 66 patiënten minder dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal patiënten dat met het coronavirus besmet raakte met 59, op de ic’s liggen 7 patiënten minder. Ruim een maand geleden lagen voor het laatst minder dan 1500 patiënten met corona in de ziekenhuizen.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus.