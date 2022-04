Albert Heijn in Best ontruimd na vrijkomen koelgas

Een Albert Heijn in Best is zaterdagochtend ontruimd vanwege een lek waarbij koelgas vrijkwam in de winkel. In totaal is zo’n 35 kilo gas vrijgekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer Brabant-Zuidoost na berichtgeving van Omroep Brabant. Het gas, ook wel R134A genaamd, ontneemt zuurstof in de ruimte, waardoor het in hoge concentraties mensen kan verstikken.

Een aantal mensen hebben het gas mogelijk ingeademd. Doordat het gas in de Albert Heijn een “vrij lage concentratie” had, kon het volgens de woordvoerder “geen schade toebrengen”. Voor de zekerheid is een ambulance opgeroepen voor als mensen toch ge├»rriteerde luchtwegen kregen. Niemand is meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle.

Inmiddels is het lek gedicht. Wanneer en hoe het lek ontstond, is onduidelijk. De monteur en een adviseur van de brandweer zijn nog voor controle in de Albert Heijn aan de Boterhoek.

Na ventilatie mag de supermarkt bepalen of die vandaag nog open kan. De brandweer adviseert wel om eerst in gesprek te gaan met een deskundige. Die kan vaststellen of het gas mogelijk effect heeft gehad op de levensmiddelen in de supermarkt.

Het koelgas is een broeikasgas, dat als het vrijkomt kan bijdragen aan de opwarming van de aarde. “De hoeveelheid van 35 kilo is op dit moment dusdanig laag dat we zonder problemen de supermarkt kunnen ventileren”, zegt de brandweerwoordvoerder. “De verwachte impact op het milieu is minimaal.”