Architect en stedenbouwer Ashok Bhalotra overleden

Architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra is overleden. Dat meldt KuiperCompagnons, het Rotterdamse ontwerpbureau waar hij sinds 1970 aan was verbonden, in een overlijdensadvertentie in NRC. Op de website heeft het bureau een In memoriam geplaatst.

De in India geboren Bhalotra tekende in Nederland voor projecten als de Amersfoortse stadsuitbreiding Kattenbroek, de energieneutrale wijk Stad van de zon in Heerhugowaard en de groene nieuwbouwwijk Skoatterwâld in Heerenveen. In het buitenland ontwierp hij onder meer de nationale luchthaven van Dubai, de King Saud Universiteit in Saudi Arabië en een stadhuis in New Delhi.

Volgens KuiperCompagnons bracht Bhalotra “kleur, verbeelding én verleidingskracht naar onze steden en ons landschap, en bestreed hij daarmee saaiheid en onverschilligheid”. Ook kwam zijn sociale betrokkenheid “terug in zijn ontwerpen door onder andere inkomensgroepen echt te mengen in woonwijken”. Bhalotra was van 1989 tot 2010 directeur van het ontwerpbureau, daarna fungeerde hij tot zijn overlijden als ambassadeur voor het bureau.

Ashok Bhalotra was 79 jaar oud.