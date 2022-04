Herdenking omgekomen Sovjetmilitairen in Kamp Amersfoort

Stichting Sovjet Ereveld herdenkt zaterdagochtend in het Utrechtse Leusden 101 omgekomen Sovjetsoldaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden zij de dood in Kamp Amersfoort.

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Duitse soldaten 77 Sovjetmilitairen executeerden. Volgens Stichting Sovjet Ereveld is de executie de op één na grootste massa-executie van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Daarnaast stierven 24 Sovjetsoldaten in Kamp Amersfoort door honger en ontberingen.

Voor iedere omgekomen Sovjetsoldaat wordt een kaars aangestoken. Dat gebeurt bij het monument op de plek waar de 77 soldaten in 1942 omkwamen.

De stichting vindt het belangrijk om de soldaten te blijven herdenken, juist nu het oorlog is in Oekraïne. De organisatie van de herdenking heeft besloten geen landelijke politieke vertegenwoordigers uit te nodigen. De loco-burgemeesters van Amersfoort en Leusden zullen wel aanwezig zijn.