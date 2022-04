Milieu Centraal: chemische middelen bij plagen vaak onnodig

Bijna 40 procent van de Nederlanders zet chemische bestrijdingsmiddelen in als ze in de tuin of in huis last hebben van plaagdieren zoals mieren, slakken of muggen. Het is vaak onnodig en in veel gevallen ook gevaarlijk voor andere dieren, planten en mensen, stelt Milieu Centraal in aanloop naar de Week van de Groene Tuin die dinsdag begint.

De voorlichtingsorganisatie raadt aan om de tuin tot een “oase” te maken voor de natuurlijke vijanden van deze plaagdieren, zoals vogels, padden, kikkers en egels. “En lieveheersbeestjes houden van bladluizen”, aldus Milieu Centraal. Deze oplossingen zijn “veilig, effectief en makkelijker dan mensen denken”.

Bij bestrijding van de plagen zet een derde van de mensen ook huis-tuin-en-keukenmiddeltjes in, zoals azijn of een schoonmaakmiddel tegen onkruid. Maar ook dat zijn chemische bestrijdingsmiddelen, benadrukt de organisatie, en die mogen vaak niet worden gebruikt.

Marktonderzoeksinstituut GfK peilde onder 1038 mensen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in opdracht van Milieu Centraal. Mensen stelden in het onderzoek het meeste last te ervaren van mieren, slakken en muggen.