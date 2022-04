RIVM meldt vanaf nu geen besmettingscijfers in het weekend

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vanaf zaterdag geen cijfers meer over het aantal positieve coronatesten in het weekend en op feestdagen. “Dit sluit aan op de huidige situatie rond het coronavirus”, zegt het RIVM. Steeds minder mensen laten zich bij de GGD testen op het coronavirus. Vanaf maandag vervalt het officiële advies om na een positieve zelftest dit te laten bevestigen in een GGD-teststraat.

Het instituut blijft de ontwikkeling van het coronavirus wel volgen. Op doordeweekse dagen wordt het besmettingscijfer nog wel gemeld. Deze aantallen kunnen echter niet meer zomaar één op één met elkaar vergeleken worden, zegt een woordvoerder van het RIVM. Dat komt omdat steeds meer mensen een zelftest zullen doen en niet meer een teststraat bezoeken.

Wie een herstelbewijs nodig heeft, bijvoorbeeld om te reizen, mag zich in het vervolg overigens nog wel laten testen bij de GGD. Hetzelfde geldt voor kwetsbare mensen zoals ouderen of iemand met een afweerstoornis. Ook zorgmedewerkers en mensen die geen zelftest kunnen afnemen blijven welkom in de teststraten. Met het nieuwe testbeleid wil de overheid de verantwoordelijkheid meer bij mensen zelf neerleggen.

Vanwege de nieuwe regels laat onder meer GGD Hollands Midden weten dat vanaf maandag een aantal testlocaties sluiten. Vanaf vrijdag zullen ook een aantal locaties van GGD Fryslân dicht gaan. GGD Drenthe heeft de openingstijden aangepast van de teststraten. Bij de GGD Kennemerland blijven alle locaties open.