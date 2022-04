Ruim 800 molens draaien gelijktijdig voor jubileum

In het hele land hebben zaterdag 807 molenaars hun molen een uur lang tegelijk laten draaien om het 50-jarig bestaan te vieren van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ook 29 molens in het buitenland deden mee aan de actie.

Volgens een woordvoerster deden veel meer molenaars mee dan verwacht. Het gilde was uitgegaan van drie- tot vierhonderd molens die hun wieken zouden laten draaien. Van een recordpoging is officieel geen sprake, omdat het gilde afzag van een aanmelding bij het Guinness Book of Records. Volgend jaar willen de molenaars wel een officiƫle poging wagen.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een belangenvereniging die in 1972 is opgericht en 2600 leden heeft, onder wie ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. In Nederland zijn er nog ongeveer veertig beroepsmolenaars, de anderen zijn vrijwilligers. Er zijn nog ongeveer 1200 historische molens in bedrijf.