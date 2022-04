Nederlandse jongen overleden bij duikincident Maleisië

De 14-jarige Nederlandse jongen die sinds woensdag wordt vermist in de zee bij Maleisië is overleden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zijn vader al had gezegd dat de jongen niet sterk genoeg was om het te redden. Vader en zoon waren samen met twee anderen gaan duiken voor de zuidoostelijke kust van Maleisië toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming.

De vader zei zaterdag dat zijn zoon te zwak was om zo lang te kunnen overleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de jongen 13 jaar is. Buitenlandse Zaken geeft de Nederlandse moeder consulaire bijstand.

De 46-jarige Britse vader werd zaterdag gered samen met een 18-jarige vrouw uit Frankrijk. De 35-jarige Noorse instructrice kon donderdag als eerste in veiligheid worden gebracht.

Volgens de instructrice kwam de groep na een uur duiken boven water, maar was de boot verdwenen. Daarna werden ze meegesleurd door een sterke stroming en verloor de Noorse de rest uit het oog. De kapitein van de boot is na het incident aangehouden door de politie omdat hij onder invloed van drugs was toen hij de boot bestuurde.

De zoektocht naar de jongen werd zaterdag verplaatst naar Indonesische wateren. Volgens de Maleisische autoriteiten ligt het gezien de stroming voor de hand dat hij daarheen is gedreven.