Zestig mensen geëvacueerd door flatbrand in Almelo

In een flatgebouw in Almelo zijn vrijdagavond circa veertig woningen ontruimd vanwege brand. De brandweer kreeg rond 23.00 uur melding van de brand in een flat aan de Paulus Potterstraat. Er is iemand gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerster van de brandweer.

De brand was kort voor middernacht geblust en is beperkt gebleven tot één woning. Volgens de brandweer zijn de ongeveer zestig geëvacueerde bewoners elders opgevangen. “De brandweer controleert alle woningen nu op de aanwezigheid van koolmonoxide. We verwachten dat bijna alle bewoners snel kunnen terugkeren. Alleen het huis waarin de brand heeft gewoed is voorlopig onbewoonbaar”, aldus de woordvoerster.