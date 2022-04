Geen incidenten bij marathon in Rotterdam

De marathon in Rotterdam is zondag rustig en zonder incidenten verlopen. Dat laat een woordvoerder van de organisatie weten. Op het evenement kwamen naast duizenden hardlopers ook duizenden toeschouwers af. “Bezoekersaantallen zijn altijd een inschatting maar wat we terughoren is dat het drukker was dan in oktober”, aldus een woordvoerder van de organisatie. “Toen waren er zo’n 900.000 bezoekers.”

De gemeente Rotterdam spreekt op Twitter ook van een “zonnige, goed verlopen” marathon en dankt daarvoor “alle vrijwilligers, toeschouwers en circa 40.000 lopers” die verschillende afstanden aflegden. Het inschatten van het aantal bezoekers is moeilijk, aangezien over het lange parcours “op sommige plekken drie rijen toeschouwers staan, en op andere plekken veel minder”, legt een woordvoerster uit.

Ruim 18.000 hardlopers begonnen om 10.00 uur aan de hele marathon, met de start aan de voet van de Erasmusbrug. De finish was op de Coolsingel. Een scheepshoorn diende als startschot, want de organisatie vond de gebruikelijke kanonschoten ongepast vanwege de oorlog in Oekraïne.

Abdi Nageeye won de marathon in een Nederlands record van 2.04.56. Bij de vrouwen verbeterde Nienke Brinkman met 2.22.51 ook het Nederlands record. Zij werd tweede achter de Ethiopische Haven Hailu.

De 41e editie van de marathon van Rotterdam kon dit jaar zoals gebruikelijk in april worden georganiseerd. De organisatie kreeg toestemming van de autoriteiten om het evenement zonder belemmeringen te houden. In 2020 werd de marathon afgelast vanwege de coronapandemie, vorig jaar vond het hardloopfestijn in het najaar plaats.

Tijdens de marathon werd de binnenstad deels afgesloten. Deelnemers en toeschouwers werd daarom aangeraden om met het openbaar vervoer of de fiets te reizen.