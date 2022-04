Nieuwe tussenstand Giro555 bedraagt 160,8 miljoen euro

De landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne heeft tot nu tot 160,8 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 10 miljoen meer dan de vorige tussenstand op 18 maart. De teller van Giro555 staat zondag op 160.849.047 euro.

“We zijn ontzettend geraakt door de enorme geefbereidheid van Nederland. Ondanks dat de landelijke actiedag op radio en tv alweer een maand geleden is, komt er nog steeds heel veel geld binnen op de rekening van Giro555. Iedereen wil helpen, of het nou schoolklassen, multinationals of sportverenigingen zijn. Dat is heel bijzonder om te zien”, zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van Giro555.

De landelijke actie voor Oekraïne is de op een na succesvolste Giro555-actie ooit. Alleen de inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde meer op (208,3 miljoen euro).

De hulpverlening in en rond Oekraïne is in volle gang. De donaties worden direct ingezet. De elf samenwerkende hulporganisaties zorgen ervoor dat mensen in Oekraïne en buurlanden eten, water, medicijnen en onderdak krijgen. Er is ondersteuning bij evacuaties en bij het verlenen van medische zorg. Ook wordt er psychosociale hulp geboden en worden plekken ingericht waar kinderen veilig zijn.

In Polen verstrekt CARE onder meer contant geld aan Oekraïense vluchtelingen, zodat zij zelf bijvoorbeeld medicijnen en eten kunnen aanschaffen. Cordaid transporteert vanuit Nederland generatoren die werken op zonne-energie, zodat Oekraïners weer gebruik kunnen maken van stroom. Kerk in Actie laat onder meer voedsel en medicijnen naar Oekraïne transporteren. Oxfam Novib ontfermt zich over vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne en zorgt voor voldoende schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Plan International biedt medische en psychosociale hulp aan meisjes, vrouwen en hun families. Het Rode Kruis ondersteunt ontheemden in de getroffen regio’s met noodopvang, gezondheidszorg en geld. Save the Children en World Vision hebben onder meer in Roemenië kindvriendelijke ruimtes ingericht waar kinderen kunnen spelen en ondersteuning krijgen bij het verwerken van hun trauma’s. Stichting Vluchteling maakt onder andere medicijntransporten mogelijk naar zes ziekenhuizen in Oekraïne. Terre des Hommes ondersteunt met War Child lokale organisaties in Moldavië die moeders en hun kinderen bijstaan met psychosociale zorg.

UNICEF helpt kwetsbare gezinnen financieel. Deze week is de kinderrechtenorganisatie gestart met het overmaken van geld aan 50.000 gezinnen.