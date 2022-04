Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. In totaal liggen er zondag 1443 mensen die corona hebben in de ziekenhuizen, 41 minder dan een dag eerder, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de dertiende dag op rij dat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afneemt.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is met 103 gelijk gebleven. Op de verpleegafdelingen nam het aantal mensen met corona onder de leden wel af, van 1381 op zaterdag naar 1340 zondag. Op de ic’s werden wel twee nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 104.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus.