Aantal positieve tests daalt weer, laagste niveau sinds oktober

De afgelopen dagen zijn de besmettingscijfers wederom gedaald. Tussen vrijdagochtend en maandagochtend zijn ruim 20.000 positieve coronatests geregistreerd. Daarmee is het weekgemiddelde gedaald naar 11.522 besmettingen per dag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt tussen zondag- en maandagochtend 6624 bevestigde besmettingen. Dat is het laagste aantal op een maandag sinds 25 oktober afgelopen jaar.

Het RIVM bericht maandag dat drie mensen aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

Steeds minder mensen laten zich bij de GGD testen op het coronavirus. Vanaf maandag is het officiƫle advies om na een positieve zelftest dit te laten bevestigen in een GGD-teststraat vervallen. Wel blijft het mogelijk voor mensen om zich te laten testen bij de GGD en ook is de teststraat nog toegankelijk voor bijvoorbeeld kwetsbare mensen of zorgmedewerkers.