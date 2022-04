Deel metronet Rotterdam plat door stroomstoring

Op het metrotraject in Rotterdam tussen de stations Beurs en Zuidplein is geen metroverkeer mogelijk vanwege stroomuitval, meldt vervoerder RET. Mogelijke oorzaak is een brandje en lichte roetschade in een technische ruimte. “Die schade moet eerst hersteld worden,” zegt een woordvoerder.

Wanneer de metro’s weer gaan rijden, kan de RET nog niet zeggen. De vervoerder komt in de loop van maandagmiddag met een prognose.

Eerder maandagochtend was op dezelfde metrolijn, tussen de stations Slinge en Den Haag Centraal, ook al een storing. De RET weet niet of de storingen verband houden met elkaar.

Tussen Beurs en Zuidplein zijn pendelbussen ingezet, maar de reistijd is langer dan normaal. Reizigers kunnen nog wel gebruik maken van de trams.