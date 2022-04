Edisons voor Suzan & Freek, Snelle en Maan

De duo’s Suzan & Freek en Snelle en Maan zijn maandag de belangrijkste winnaars geworden van de Edison Pop 2022. Zij wonnen de prijzen in respectievelijk de categorieën beste album (Dromen in Kleur) en beste single (Blijven Slapen). Guus Meeuwis werd voor zijn gehele oeuvre bekroond met een Edison-oeuvreprijs.

In totaal werden er in het AFAS Theater in Leusden los van de oeuvreprijs elf awards verdeeld. Suzan & Freek en Snelle waren vooraf al favoriet met ieder drie nominaties maar iedere categorie kreeg zijn eigen unieke winnaar.

Ook MEAU (beste nieuwkomer), Davina Michelle (pop), Son Mieux (rock), Tiësto (dance) en Racoon (Nederlandstalig) vielen in de prijzen. Daarnaast mochten Mart Hoogkamer (Hollands), Froukje (alternative) en Lijpe (hiphop) een Edison ophalen. De prijs voor beste videoclip ging naar het nummer Afraid of the Dark van Chef’Special.

De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy genoemd, is de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland. De award bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d’Hont.

De jury bestond naast voorzitter Wilbert Mutsaers van Spotify uit Coco Hermans (Radio 538), Daniel Dekker (NPO Radio 5/Omroep MAX), Fernando Halman (FunX), Hester Carvalho (NRC), Martijn Biemans (Qmusic) en Max van Bossé (Melkweg).