Froukje en Racoon bij eerste winnaars op Edison-gala

Froukje heeft maandagavond haar eerste Edison gewonnen. De zangeres, die aan het begin van de coronacrisis doorbrak met singles als Groter Dan Ik en Ik Wil Dansen, kreeg de prijs voor beste alternative voor haar ep Licht en Donker.

Volgens de jury lieten de liedjes van de 20-jarige Froukje “ons swingen in de eigen woonkamer” gedurende de coronacrisis. “Ook in een pandemie ontstaan er liefdes, worden mensen volwassen en willen we dansen. En niemand bezingt dit beter dan zij”, staat in het rapport.

Racoon, die in 2006 en 2011 de prijs voor beste groep won, werd in de categorie Nederlandstalig voor het eerst in zijn bestaan onderscheiden voor hun nieuwe Nederlandstalige repertoire. Na zes Engelstalige albums bracht de band met Spijt Is Iets Voor Later vorig jaar voor het eerst een album uit in het Nederlands.

De eerste Edison die maandag werd uitgereikt was voor Son Mieux in de categorie beste rock. Rapper Lijpe, volgens de jury “de koning van de straatrap”, won met Verzegeld de prijs voor beste hiphop.