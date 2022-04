Oekraïense kinderen op Oude Loo gaan naar wereldschool Ugchelen

De jonge Oekraïense kinderen die binnenkort worden opgevangen op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn, kunnen naar wereldschool De Vlinder in Ugchelen in de gemeente Apeldoorn. Dat is een basisschool die gericht is op kinderen die uit het buitenland komen.

De Oekraïense kinderen komen op de wereldschool in de klas bij leeftijdsgenootjes uit andere landen. Ze krijgen veel les in de Nederlandse taal, zodat ze naar reguliere scholen kunnen als ze hier langer moeten blijven.

Oudere kinderen uit Oekraïne kunnen naar drie middelbare scholen. Het gaat om De Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld, laat de gemeente weten. De inschrijving kan worden geregeld zodra de Oekraïners op het kasteel gehuisvest zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer ze daadwerkelijk voor het eerst naar school kunnen gaan, en hoe dat wordt geregeld.

Het Koninklijk Huis maakte vorige maand bekend dat Het Oude Loo “vanaf medio april” zal dienen als opvanglocatie voor zes tot acht gezinnen, dus twintig tot dertig mensen. Het is nog niet bekend wanneer de eersten daadwerkelijk naar het slot worden overgebracht. Het kasteel bevindt zich op Kroondomein Het Loo, niet ver van Paleis Het Loo. Het is officieel eigendom van de Staat, die het verhuurt aan koning Willem-Alexander.