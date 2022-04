Schade van rellen bij NAC-stadion bedraagt 60.000 euro

De schade van de rellen bij het NAC-stadion in mei vorig jaar bedraagt ongeveer 60.000 euro. De partijen willen de schade verhalen op de relschoppers, die deze week voor de rechter staan.

Voetbalclub NAC claimt ruim 19.000 euro schade. De politie Zeeland-West-Brabant had ruim 35.000 euro schade aan politievoertuigen. De gemeente Breda heeft ruim 3700 euro schade aan vernielde verkeersheuvels en verkeerslichten.

De rechtbank in Breda is maandag begonnen met een vierdaagse themazitting waar in totaal 27 verdachten terechtstaan voor openlijk geweld. Maandag staan acht verdachten terecht. De overige zittingen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2) braken er op zondagmiddag 23 mei 2021 rellen uit bij het stadion. De politie werd bekogeld met vuurwerk, stenen en bierflesjes. Stoeptegels werden uit de grond getrokken, kapotgegooid en in stukken naar de ME gesmeten. Verscheidene agenten raakten gewond en politievoertuigen liepen schade op. Ook werden scooters vernield en in het water gegooid, somde de rechter op. Op beelden die de rechtbank bij aanvang van de rechtszaak toonde is te zien hoe de relschoppers met dranghekken gooiden buiten het stadion.

Ook ambulance- en brandweermedewerkers kregen de volle laag, terwijl ze bezig waren met het reanimeren van een NAC-supporter die onwel was geworden. Deze man is overleden.

Van de betrokken politiemensen hebben 24 aangifte gedaan en een schadevergoeding ingediend. “Ze zijn allemaal enorm geschrokken van de agressie en het geweld”, aldus de rechtbank. De agenten en ME’ers klaagden over gehoorschade, kneuzingen, hoofdpijn, blauwe plekken en pijn aan nek en rug en benen. “Doorgewinterde politiemensen met jarenlange ervaring zeggen dit nog nooit te hebben meegemaakt. Sommigen zijn daarom gestopt bij de ME”, aldus de rechtbank bij aanvang van de zitting.

De officier van justitie komt in de loop van de dag met de eerste strafeisen. De rechtbank doet op 23 mei in alle zaken gelijktijdig uitspraak.