Veiligheidsberaad: begin mei 50.000 plekken nodig voor Oekraïners

Gemeenten hebben begin mei 50.000 opvangplekken nodig als de toestroom van Oekraïners in het huidige tempo doorgaat. Het gaat ze lukken om dit aantal te realiseren zodat iedereen een dak boven het hoofd heeft, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond na afloop van het overleg van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s.

Volgens hem zijn veel gemeenten nog in onderhandeling over honderden of zelfs duizenden plekken. De grote opgave zit volgens hem in het zoeken van nog meer plekken daarna. “De makkelijke opvangplekken hebben we inmiddels wel geregeld”, zegt de burgemeester van Nijmegen.

Nu heeft elke regio dezelfde opdracht gekregen om minimaal tweeduizend bedden te regelen. Veel regio’s zitten hier al ver boven. In de volgende stap gaan de burgemeesters over op maatwerk en “dan kunnen de getallen uit elkaar gaan lopen”. Als voorbeeld noemt hij een cruiseschip dat niet overal kan liggen.