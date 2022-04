Veiligheidsberaad bespreekt instroom en opvang van Oekraïners

Het Veiligheidsberaad vergadert maandagavond in Utrecht opnieuw over de opvang van Oekraïners. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreken onder meer de instroom van vluchtelingen, het aantal opvangplekken dat nog moet worden geregeld en de financiële vergoeding van het Rijk, die nog niet rond is. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel schuiven aan bij de vergadering.

De burgemeesters bespreken met elkaar waar zij tegenaan lopen in de praktijk. Zo proberen zij te voorkomen dat pandeigenaren met gemeenten voor de opvang van Oekraïners en met het COA voor de opvang van asielzoekers gesprekken voeren. Daarom hebben zij nu de coördinatie van de opvangplekken op zich genomen. Hierdoor komen ook de ‘reguliere’ vluchtelingen ter sprake tijdens het beraad, terwijl dit voorheen geen taak was voor gemeenten.

Ook vroegen gemeenten onlangs om hulp van ambtenaren van andere onderdelen van de overheid zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Gemeenteambtenaren lopen over van het werk, aldus voorzitter Hubert Bruls.