70.000 mensen tekenen petitie voor meer geld naar Defensie

De Tweede Kamer kreeg dinsdag een petitie aangeboden waarin de politiek gevraagd wordt voldoende middelen vrij te maken voor Defensie. Bijna 70.000 Nederlanders hebben de petitie ondertekend.

Het burgerinitiatief, dat ‘Psst’ heet, vindt dat verschillende kabinetten defensietaken al jaren vooruitschuiven. De initiatiefnemers van de petitie noemen de Nederlandse krijgsmacht “ernstig verwaarloosd” en stellen dat het op dit moment de in de Grondwet vastgelegde taken niet uit kan voeren.

Daarbij wijst het initiatief erop dat de Nederlandse regering, ook tijdens een oorlog op het Europese continent, nog niet voldoet aan de investeringsnorm die de NAVO stelt. Die norm houdt in dat lidstaten van het bondgenootschap minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product dienen te besteden aan hun krijgsmacht.

Ondernemer Alexander Ribbink is een van de initiatiefnemers. “Het is onbegrijpelijk dat de Duitse Bondsdag anderhalve maand geleden al concrete actie nam en 100 miljard euro vrijmaakte voor Defensie en dat we in Nederland eerst nog even polderen en bekijken wat er allemaal nodig is”, stelt hij.

De Tweede Kamer wil vanwege de Russische invasie in Oekraïne miljarden extra uitgeven aan Defensie. Ook eiste de Kamer eerder al dat Nederland gaat voldoen aan de NAVO-norm.