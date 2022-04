Fietsersbond wil betere voorlichting bij de aanschaf van e-bikes

Mensen die een e-bike kopen, moeten betere voorlichting krijgen over veilig fietsen. De Fietsersbond hoopt daarmee veel verkeersongelukken te voorkomen.

VeiligheidNL, een kenniscentrum voor letselpreventie, meldde dinsdag een stijging van het aantal verkeersslachtoffers met zwaar letsel in de afgelopen tien jaar. Dat zou met name komen doordat steeds meer mensen op e-bikes fietsen. De Fietsersbond wil meer informatie en begeleiding bij de aanschaf van zo’n elektrische fiets, zodat mensen daar beter mee overweg kunnen.

De bond wil verder dat er meer geld komt om wegen en fietspaden veiliger te maken. Ook de ANWB maakt zich zorgen over ongevallen met fietsers. “Het probleem zit ‘m vooral in de drukte op het fietspad, met racefietsen, bakfietsen, bezorgers en e-bikes”, zegt een woordvoerder. “Je moet iets doen aan de infrastructuur. Versteviging van de berm bijvoorbeeld of het weghalen van onhandige paaltjes. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen, die geen enorme bedragen kosten.”

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond pleitte maandag bij NH Nieuws bovendien voor een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op de fietspaden. Zover wil de landelijke bond nog niet gaan.