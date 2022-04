Formatie in Amsterdam naar verwachting begin juni afgerond

De formatie van een nieuw stadsbestuur in Amsterdam is naar verwachting pas begin juni afgerond, zo laten informateurs Roos Vermeij en Lodewijk Asscher dinsdag weten in een brief. De besprekingen “verlopen constructief, maar vragen de nodige tijd”. Zo wijzen de Rotterdamse PvdA-wethouder en de voormalig PvdA-leider erop dat er onzekerheden zijn over de financiële middelen vanuit het rijk.

“Zoals u heeft kunnen lezen in de nota begrotingsruimte en de nota investeringen is het financiële beeld niet rooskleurig, de coronacrisis laat financieel zijn sporen na”, aldus Vermeij en Asscher. “De gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen daar bovenop.”

De weken tot aan het meireces zullen worden benut om gesprekken te voeren over het “pakket aan financiële maatregelen dat nodig is om enerzijds de tekorten en anderzijds de ambities te kunnen dekken”.

De PvdA behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand negen zetels, waarmee het de grootste partij werd. GroenLinks behaalde er acht en D66 kwam uit op zeven zetels. Samen vormen ze een meerderheid in de raad. Asscher liet na de eerste gesprekken al weten dat de drie grootste partijen moeten onderzoeken of zij een nieuw stadsbestuur kunnen vormen.