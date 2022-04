Ondanks corona crisis uurtarief van interim-managers in de lift

Ondanks het feit dat een economische recessie op handen is en de de corona crisis nog vers in het geheugen ligt, zit het uurtarief van interim-managers in de lift en neemt de omzet van Interim-managementbureaus toe. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor Interim Management.

Positieve toekomstverwachting



Meer dan de helft van de respondenten uit het onderzoek denkt niet dat de corona-crisis een langdurige invloed heeft op het vak van interim-manager of de dienstverlening van bureaus. Opdrachtgevers zijn nu eenmaal zeer gesteld op deze ‘flexibele schil’ en zetten graag interimmanagers in om tijdelijke krapte of de behoefte aan specialistische kennis en kunde op te vangen.

Voor interim managers zelf is de verscheidenheid aan projecten waarvoor flexibele werknemers gevraagd worden in uiteenlopende sectoren en vakgebieden groot. De vraag naar Interim managers blijft groeien en de krapte op de arbeidsmarkt biedt hen ook nog eens de mogelijkheid om hun tarieven op te schroeven.Ten aanzien van de omzetverwachting zijn de interim management bureaus dan ook overwegend positief, het merendeel van de bureaus verwacht een omzetstijging in de toekomst.

Flexibiliteit als groeimarkt

De interim-managementbureaus zien dan ook volop kansen. De arbeidsmarkt zal in de toekomst nog verder zal flexibiliseren. En dat terwijl de flexibele arbeidsmarkt in Nederland al enorm is. Nederland heeft in internationaal opzicht namelijk al buitensporig veel flexwerkers: bijna 40 procent van de beroepsbevolking is niet in vaste loondienst en heeft een flexibel dienstverband. Met name de afgelopen vijftien jaar is het aantal flexibele werknemers fors gestegen: van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen.

Flexibele arbeid biedt veel voordelen voor werkgevers. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld beter inspelen op wisselende economische omstandigheden zoals het geval was tijdens de corona crisis, maar ook nu in de aftermath van de pandemie een grote rol speelt. De onzekere hoeveelheid werk maar ook een tijdelijke behoefte aan specialistische kennis en het flexibel inspelen op de veranderende marktvraag waren de laatste jaren aan de orde van de dag.

Minder risico

Werkgevers lopen minder risico en kunnen rekenen op lagere kosten in bijvoorbeeld het geval van langdurige ziekte. De toenemende flexibilisering is hiermee vooral het gevolg van wisselende economische omstandigheden. De laatste tijd neemt de krapte op de arbeidsmarkt ook nog eens snel toe en de behoefte aan specialisten wordt alleen maar groter. Denk bijvoorbeeld aan de vele digitaliserings- en bedrijfstransformatietrajecten of de toenemende vraag vanuit bedrijven naar specialisten op het gebied van duurzaamheid en technologie. Maar ook onder werknemers groeit de behoefte aan flexibiliteit. Tegenwoordig kiezen steeds meer werkenden bewust voor een flexibele baan en is veertig jaar bij dezelfde werkgever allang niet meer de norm.

Meerwaarde

Interim-managers hebben hun waarde blijkbaar meer dan bewezen tijdens de coronacrisis. Interim managers zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor dergelijke crisissituaties. Zij kunnen immers voor een korte tijd kunnen worden ingeschakeld en bovendien managementervaring meebrengen. Zo kunnen zich de situatie snel eigen maken en waarde toevoegen. Interimmanagement bureaus waren als bemiddelaars van interim management in staat direct capaciteit te leveren voor de sturing en ondersteuning op cruciale momenten in de bedrijfsvoering van organisaties. Zo hielpen de bureaus hun opdrachtgevers de corona-storm goed te doorstaan.