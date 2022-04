Pieter Omtzigt in nieuw seizoen College Tour

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is komend seizoen een van de gasten in College Tour. Presentator Twan Huys gaat het met de voormalig CDA’er onder andere hebben over “de toekomst van zijn politieke carrière”, laat omroep KRO-NCRV weten.

Omtzigt stapte vorig jaar juni uit de Tweede Kamerfractie van het CDA en speelde een belangrijke rol in het blootleggen van de toeslagenaffaire. Aan het begin van de formatie werd verkenner Kajsa Ollongren (D66) gefotografeerd met een papier waarop “functie elders” met de naam Pieter Omtzigt stond. Het leidde tot een crisis in de formatie en een nog luidere roep in de Kamer om een nieuwe bestuurscultuur.

De aflevering met Omtzigt is op 8 mei te zien op NPO 2. Ook de Oekraïense zangeres Jamala, die in 2016 het Eurovisie Songfestival won, en Lightyear-oprichter Lex Hoefsloot schuiven dit seizoen aan bij College Tour. KRO-NCRV maakte eerder al bekend dat Tim Hofman, Ireen Wüst en Christine Lagarde de andere gasten zijn. De eerste aflevering verschijnt op 24 april.