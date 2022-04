PvdA-fractie verrast en geschrokken door plotse vertrek Ploumen

In de PvdA-fractie was de verrassing en schrik groot toen Lilianne Ploumen in de wekelijkse fractievergadering dinsdag opeens meldde dat ze stopt als leider en ook meteen uit de Tweede Kamer vertrekt. Collega’s waren ook verdrietig, zegt Henk Nijboer, die net als Kati Piri als een van de weinigen al iets eerder wist dat Ploumen niet meer verder wilde.

Ze hadden Ploumen vooraf nog gevraagd of ze het zeker wist, maar ze was niet op andere gedachten te brengen, zegt Nijboer. Haar besluit stond vast en hij heeft daar respect voor. Voor Nijboer was ook nieuw dat Ploumen vorig jaar al had bedacht dat ze na de gemeenteraadsverkiezingen een weegmoment had over wat ze wilde. Dat is geen kiezersbedrog, vindt Nijboer. “Ze heeft de partij vol overtuiging geleid met alles wat ze in zich had. Daarna kwam ze zelf tot de conclusie dat het niet is zoals ze het had verwacht. Er is haar geen verwijt te maken.”

Volgens hem had het niets te maken met de intensievere samenwerking met GroenLinks, waar Ploumen zich sterk voor maakte. In de partij en fractie wordt daar wisselend over gedacht, erkent Nijboer, maar als fractie was al het besluit genomen deze samenwerking door te zetten. Nijboer denkt niet dat dit nog gaat veranderen. Het is volgens hem ook niet de reden dat Ploumen opstapte. Ook haar woordvoerder ontkent dat. Het gaat echt om de worsteling die Ploumen zelf voelde over haar rol en werk, zegt hij.

Ploumen was nog slechts een ruim jaar leider maar toch al een boegbeeld voor de partij, die de afgelopen jaren vaker een leider kwijtraakte. Nijboer vindt het “een heftige dag” en wil niets zeggen over mogelijke opvolgers van Ploumen. De fractie zal mogelijk volgende week een nieuwe voorzitter kiezen.

De eerstvolgende op de lijst om te worden gevraagd als Tweede Kamerlid, is Gijs van Dijk. Hij stapte vorig jaar op na beschuldigingen van ongepast gedrag. Een onderzoek daarnaar is nog niet afgerond en het is ook niet duidelijk wanneer het klaar is. Het staat Van Dijk vrij om terug te keren in de Tweede Kamer, maar hij mag niet het woord voeren voor de fractie zolang de affaire nog niet is afgerond. Deze maatregel was al genomen voordat hij zelf besloot weg te gaan.