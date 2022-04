RIVM waarschuwt voor de kracht van de zon

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt dat de kracht van de zon vanaf deze maand weer sterk is en dat een huid die er niet aan gewend is snel kan verbranden, soms al binnen twintig minuten. Dat kan uiteindelijk leiden tot huidkanker, aldus de organisatie. Veel uv-straling kan ook bijdragen aan de oogkwaal staar.

“Als je gaat genieten van de zon, zorg er dan voor dat je dit verstandig doet”, maant het RIVM. Het raadt aan met zonnebrandcrème (minstens factor 30), breedgerand hoofddeksel, kleding en zonnebril met uv-filter maatregelen tegen de zon te nemen, in ieder geval als je tussen 11.00 en 16.00 uur langere tijd in de buitenlucht bent. Tussen 12.00 en 15.00 is het beter om de zon helemaal te mijden en de schaduw op te zoeken.

Vooral met de kinderhuid is het oppassen geblazen, zegt het RIVM.