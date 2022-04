Vier aanhoudingen na zware mishandeling Maastricht in januari

De politie heeft maandag en dinsdag vier mannen aangehouden na een mishandeling in Maastricht in januari. Bij die mishandeling raakten vier mannen zwaargewond. Een van hen lag twee weken in het ziekenhuis.

De aangehouden mannen zijn tussen de 20 en 28 jaar oud en wonen allemaal in Maastricht. Ze worden onder meer verdacht van zware mishandeling. Wat de relatie is tussen de verdachten en de slachtoffers is niet bekend.

De vlam sloeg in de pan na een feest bij een lokale voetbalclub. Er ontstond ruzie toen er een vervelende opmerking werd gemaakt. De politie suste de ruzie, maar toen de agenten waren vertrokken ging het opnieuw fout.