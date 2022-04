Zonnige Paasdagen met prettige temperatuur op komst

De Paasdagen staan voor de deur en als we naar de weersverwachting van Weeronline kijken, wordt het een zonnige editie met temperaturen die kunnen oplopen tot wel 18 graden. De kans is dan ook vrij groot dat het beide dagen droog blijft. Er bestaat een kans dat de temperatuur soms iets zakt, maar in de aanloop naar Pasen stijgt de temperatuur tot op sommige plekken zelfs naar 20 graden.

Vooral in het midden en zuiden lijkt de kans op goed weer vrij groot. Het noorden krijgt misschien wel te maken met lagere temperaturen. Ook de kans op hooikoorts gaat deze dagen al toenemen, door toedoen van de berk. Het zachte, zonnige en droge weer zorgen ervoor dat de berkpollen door de lucht gaan zweven, waardoor de eerste klachten kunnen ontstaan.

Vertroebelde lentezon

Wie in aanloop naar de zonnige Paasdagen denkt te kunnen gaan genieten van het zonnetje, heeft het mis. De komende dagen en vooral woensdag wordt er weer Saharastof verwacht. De zuidenwind neemt dinsdag en woensdag een flinke stofwolk mee die over België en Nederland trekt. De kans is dus aanwezig dat je je auto en tuinset moet afstoffen, al zal het wel minder zijn dan de eerdere wolk met Saharastof die overtrok. Bovendien wordt de jonge lentezon tegengehouden door de overtrekkende stofwolk.

Mogelijk hooikoortsklachten

In het Paasweekend zal de wind draaien en komt dan vanuit het oosten. Dit zorgt ervoor dat vanuit Duitsland boompollen overwaaien. Ongeveer één miljoen mensen in Nederland ervaren last door de berk. Ook andere bomen zoals de iepen, populieren, essen, wilgen en de eerste haagbeuken beginnen te bloeien. Het graspollenseizoen laat nog even op zich wachten. Kortom: er wacht een zonnige Pasen, al bestaat de kans dat je buiten last krijgt van hooikoortsklachten.