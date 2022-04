Alliantie komt met puntenplan gemeenten voor mobiliteit

Flexibele werk- en openingstijden voor winkels, kantoren en scholen en het gebruik van openbaar vervoer stimuleren met kortingsregelingen voor bepaalde doelgroepen. Deze en meer ideeën presenteert de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, woensdag in een plan aan de veertig grootste gemeenten van Nederland om ze voor iedereen “bereikbaar, veilig en leefbaar” te houden.

Het verband, waarin onder meer de ANWB, NS en de Fietsersbond zitten, wil met een zogenoemd negenpuntenplan lokale partijen handvatten bieden voor een “slimme aanpak” op het gebied van mobiliteit. Zij zouden er in de collegevormingen, nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn, mee aan de slag kunnen gaan.

Volgens de alliantie zijn investeringen in mobiliteit cruciaal. Mobiliteit is volgens de 25 partijen de basis voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, maar zou onder druk staan door onder meer de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden. “De bevolkingsgroei en toename van het verkeer vragen om beleid waarin mobiliteit in samenhang wordt gezien met grote maatschappelijke thema’s als woningbouw, milieu en energie”, aldus het samenwerkingsverband.

Door opgelopen achterstanden door uitstel van het onderhoud van infrastructuur is er volgens de alliantie op sommige plekken al sprake van onveilige situaties. “Investeren in beheer en onderhoud door gemeenten blijft daarom een aandachtspunt.”

In het plan pleit de alliantie daarom bijvoorbeeld voor het zoveel mogelijk spreiden van mobiliteit door flexibele werk- en openingstijden voor winkels, kantoren en scholen. Ook moet het makkelijker worden gemaakt om vervoermiddelen te combineren. Om het aantal verkeersongevallen te laten afnemen, kunnen gemeenten de infrastructuur zoveel mogelijk slim aanpassen aan het gebruik van de ruimte, zodat de inrichting van de weg veilig gedrag stimuleert, aldus de alliantie. Bij de bouw van nieuwe woningen moeten gemeenten daarbij eerst in kaart brengen hoe het auto- en fietsverkeer, het openbaar vervoer en het goederenvervoer wordt geregeld, vindt het verband.