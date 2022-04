Boekenweekessay Rijneveld beleeft nu al herdruk

Het Boekenweekessay van Marieke Lucas Rijneveld, Het warmtefort, wordt al tijdens de Boekenweek zo goed verkocht, dat er een herdruk komt. Dat meldt de Stichting CPNB woensdag. Volgens de boekenkoepel is dat vrij uitzonderlijk: de laatste keer dat dit gebeurde was in 2014 met Arctisch dagboek van Jelle Brandt Corstius.

Het verhaal, waarin Rijneveld teruggaat naar de school van zijn jeugd, staat deze week bovenaan de Bestseller 60. “Het essay wordt dankzij het prachtige thema veel cadeau gedaan aan meesters en juffen, als dank voor hun goede zorgen”, aldus de CPNB.

Het warmtefort is voor 5 euro te koop. Het essay voert de lijst ‘vers van de pers’ aan voor andere nieuwe werken van Nicci French (De gunst) en Splinter Chabot (als de Hemel genoeg ruimte heeft).

De Boekenweek, die ‘eerste liefde’ als thema heeft, duurt nog tot en met maandag 18 april.