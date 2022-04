Hoofdverdachte in zaak Mallorca komt vrij

Hilversummer Sanil B. (20), hoofdverdachte in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca, komt op vrije voeten. De rechtbank in Lelystad besloot woensdag het voorarrest van B. te schorsen tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in oktober.

Sanil B., die ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling, was de enige verdachte van de negen Hilversumse verdachten die nog in voorarrest zat. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. B. wordt behalve van doodslag ook verdacht van twee pogingen tot doodslag op de boulevard van de badplaats El Arenal.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.