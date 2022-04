Informateurs: partij Richard de Mos niet in stadsbestuur Den Haag

Andere partijen willen niet met Hart voor Den Haag, de grootste fractie van de stad, in een nieuw stadsbestuur. Aanleiding is het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt tegen onder andere Richard de Mos, de oprichter en leider van de partij. Dat concluderen de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard, die voor Hart voor Den Haag hebben gekeken naar de mogelijkheden voor een coalitie.

De Mos wordt verdacht van ambtelijke corruptie toen hij eerder wethouder was. Hij zou bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij. Het onderzoek loopt nog en de zaak moet nog voor de rechter komen. De Mos zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Hart voor Den Haag kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand de meeste stemmen, net als vier jaar geleden. Toen kwam de lokale partij in het stadsbestuur. De Mos en zijn rechterhand Rachid Guernaoui werden wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche hun kantoren binnen vanwege de vermeende corruptie.

Vanwege de verdenkingen werd Hart voor Den Haag uit de coalitie gezet. De andere partijen (D66, VVD en GroenLinks) verruilden de partij van De Mos voor CDA en PvdA. Die coalitie breidde zijn meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen uit en kan dus zonder De Mos verder. Meerdere partijen lieten weten dat ze ook nu niet met De Mos willen samenwerken.

Hart voor Den Haag laat in een reactie weten: “Het is een gotspe dat partijen, die zeggen zich zorgen te maken over de steeds lager wordende opkomst bij verkiezingen, doen aan uitsluiting en obstructie van de grootste partij van de stad. Dat regenteske gedrag doet geen recht aan de verkiezingsuitslag en het niet willen samenwerken van partijen draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen in de politiek.”